Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter und erheblicher Sachschaden nach Auffahrunfall auf Werler Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag (12. November) bei einem Auffahrunfall auf der Werler Straße leicht verletzt. Zunächst war es gegen 16.40 Uhr aufgrund eines Rückstaus in Höhe der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung stadteinwärts zum Zusammenstoß eines 32-jährigen Golffahrers aus Hamm mit dem Audi eines ebenfalls aus Hamm stammenden 19-Jährigen gekommen. Anschließend wurde der A4 auf den verkehrsbedingt haltenden Skoda des 31-Jährigen aus Unna geschoben. Dieser wiederum stieß durch die Wucht des Aufpralls auf den stehenden Hyundai einer 52-jährigen Hammenserin. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kreisstädter leicht verletzt und zwecks ambulanter Behandlung einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 18000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen in Fahrtrichtung stadteinwärts.(es)

