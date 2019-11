Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher hantiert mit Feuerwerkskörpern und löst Brand aus

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (13. November) rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Brand auf dem Firmengelände eines Reifenhandels auf der Heessener Straße aus. Zunächst war gegen 2.45 Uhr ein brennender Müllcontainer vor der Liegenschaft des Unternehmens gemeldet worden. Das Feuer schlug jedoch zügig auf das Gelände des Reifenhandels über, wo durch Rauch- und Hitzeeinwirkung ein Garagentor, ein Vordach sowie eine Mauer beschädigt wurden. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gemäß erster Erkenntnisse wurde der Brand durch einen 17-Jährigen aus Hamm verursacht, welcher am Brandort mit Feuerwerkskörpern gezündelt hatte. Der Jugendliche wurde am Einsatzort angetroffen und vorläufig festgenommen. Gegen den Jungen wird nun wegen Brandstiftung ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.(es)

