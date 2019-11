Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nächtlicher Übergriff nach Kioskbesuch

Hamm-Heessen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall am späten Dienstagabend auf dem Großen Sandweg, in dessen Verlauf ein 26-Jähriger und ein 27-Jähriger von 10 bisher unbekannten Personen attackiert worden sind. Die beiden Brüder aus Hamm hielten sich gegen 23.30 Uhr an einem begehbaren Kiosk auf, als zunächst fünf, ihnen unbekannte, männliche Gestalten mit einem Auto erschienen und den 27-Jährigen mit Baseballschlägern und Glasflaschen traktierten. Als der 26-Jährige seinem Bruder zur Hilfe eilen wollte, kamen fünf weitere Männer hinzu. Diese drangsalierten die Geschwister mit bloßen Fäusten und mitgeführten Glasbehältern. Anschließend entfernten sich die Krawallmacher in unbekannte Richtung. Die malträtierten Brüder wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Da sie keinerlei Angaben zu den Streithähnen und den von ihnen genutzten Fahrzeugen machen können, bittet die Polizei um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 916 - 0. (es)

