Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrer hatte zu viel Alkohol intus

Legden (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am 11.08.2020, gegen 23.20 Uhr auf der Straße Beikelort einen 48 Jahre alten Autofahrer. Dieser hatte zu viel Alkohol getrunken, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und ein Bußgeldverfahren einleiteten. Eine Atemalkoholanalyse hatte einen Wert von 0,49 mg/l ergeben. Ab einem Wert von 0,25 mg/l liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Der 48-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in der "Verkehrssünderdatei" rechnen.

