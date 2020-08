Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Scheibe eingeworfen

Bocholt (ots)

Am Dienstag warf ein noch unbekannter Täter zwischen 11.30 und 17.00 Uhr die Scheibe der Fahrertür eines Pkws ein. Der Pkw stand im Bereich Frankenstraße/Alemannenstraße. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Stand nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

