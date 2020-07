Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer übersehen

53881 Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.25 Uhr) befuhr ein 22-Jähriger aus Zülpich mit seinem Pkw die Landstraße 178 von Enzen nach Wißkirchen. An der Einmündung zur Bundesstraße 266 stoppte er sein Fahrzeug. Links neben seinem Pkw hatte sich ein weiteres Fahrzeug ordnungsgemäß eingeordnet. Nach Aussage des 22-Jährigen war ihm dadurch die Sicht nach links in Richtung Euskirchen eingeschränkt. Er setzte seinen Abbiegevorgang fort und übersah dabei einen aus Richtung Euskirchen kommenden Motorradfahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der 53-jährige Kradfahrer aus Euskirchen auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell