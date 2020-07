Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Angler entdeckte Einbruch

53949 Dahlem-Schmidtheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte ein Holzhaus an einem Weiher an der Straße "Im Wiesenthal" auf. Die Diebe nahmen dort einen untergestellten Rasenmäher, einen Hochdruckreiniger und mehrere Kisten Getränke mit. Ein Mitglied des Angelsportvereins hatte am Mittwochmorgen (9.30 Uhr) den Aufbruch von zwei Türen bemerkt und die Polizei informiert.

