Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Schildkröte ausgesetzt

Ahaus (ots)

Eine Zeugin wurde am Dienstag, gegen 12.15 Uhr, auf einen weißen Fiat 500 aufmerksam, dessen Fahrer/Fahrerin kurz vor der Kreuzung Adenauerring/Arnoldstraße/Vredener Dyk zweimal hintereinander plötzlich anhielt, ohne dass die Verkehrssituation dies erforderte. Beim zweiten Anhalten wurde die Fahrertür geöffnet und die Zeugin hörte ein lautes "Pock". Der Fiat fuhr anschließend weiter und die Zeugin entdeckte an der entsprechende Stelle eine Schildkröte auf der Fahrbahn. Sie nahm diese mit nach Hause und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein und brachten die gesund wirkende Schildkröte ins Tierheim., Die Polizei sucht weitere Zeugen und Hinweise auf den Fahrer bzw. die Fahrerin des Fiat. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

