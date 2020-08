Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede/Büngern - Pedelec-Fahrerin übersieht Transporter

Rhede/Büngern (ots)

Am Montagmittag befuhr eine 51-jährige Frau aus Rhede mit einem Pedelec den Hoogenkamp aus Richtung Büngerner Allee kommend in Richtung Dingdener Diek. Beim Überqueren der Straße "Am Räuschbach" stieß sie gegen 12.00 Uhr mit einem von rechts kommenden 56-jährigen Transporterfahrer aus Rhede zusammen. Dieser war auf der Straße "Am Räuschbach" in Richtung Büngerner Allee unterwegs. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Radfahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der Fahrradhelm der 51-Jährigen zerbrach beim Unfall.

