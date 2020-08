Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrerin bei Wildunfall verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 22-Jährige am Montag zugezogen. Die Bocholterin war mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 67 in Höhe der Ortslage Mussum in Fahrtrichtung Borken unterwegs, als ein Reh gegen 23.45 Uhr auf die Fahrbahn trat. Das Tier und das Fahrzeug stießen zusammen. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

