Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher in Gronau unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24.06.) sind Unbekannte in das ehemalige Wachendorff-Gelände am Kradepohlsmühlenweg eingedrungen.

Zwischen 19:00 Uhr am Dienstagabend und Mittwochmittag zerstörten die Diebe Sicherungen von Bauzäunen, um vom Schlodderdicher Weg aus das weitläufige Gelände betreten zu können. Auf dem Grundstück zerstörten die Täter Beleuchtungen und brachen mehrere Türen und Tore an den Hallen auf.

Als Beute nahmen sie zumindest zwei Überwachungskameras mit. Ob die Unbekannten weitere Wertgegenstände in den Hallen fanden, ist noch ungeklärt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 02202 205-0 zu melden. (rb)

