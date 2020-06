Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Versuchter Raub auf Spielhallenmitarbeiter

Rösrath (ots)

In der letzten Nacht (24.06.), gegen 00:45 Uhr, versuchten zwei Unbekannte, einen Spielhallenmitarbeiter in der Hauptstraße in Rösrath zu überfallen.

Der 33-jährige Angestellte aus Rösrath hatte gerade die Spielhalle abgeschlossen und ging zu seinem Fahrrad, als ihn zwei maskierte Unbekannte aufhielten, wovon einer eine Waffe in der Hand hielt.

Gesagt haben beide Täter nichts, aber es ist zu vermuten, dass sie es auf das Geld der Spielhalle abgesehen haben könnten.

Der Geschädigte brüllte die beiden Täter lauthals an, woraufhin der Geschädigte flüchten und aus sicherer Entfernung die Polizei alarmieren konnte.

Noch in der gleichen Nacht begann die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Die Videoüberwachung der Spielhalle wird auf eine mögliche Aufzeichnung der Täter noch ausgewertet.

Beide Täter sollen circa 20 bis 25 Jahre alt sein, circa 180 cm groß, mit schmaler Statur. Einer der beiden Täter trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, der andere trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine helle Jeans und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell