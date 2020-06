Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorradfahrerin beim Einbiegen die Vorfahrt genommen

Bild-Infos

Download

Overath (ots)

Gestern Mittag (23.06.), gegen 11:30 Uhr, ist die Fahrerin eines Motorrades an der Einmündung Am Brombacher Berg / Im Hof verletzt worden.

Ein 55-jähriger Overather ist mit seinem Seat nach links in die Straße Am Brombacher Berg eingebogen und wollte in Richtung Obersteeg fahren.

Er übersah dabei die von links kommende bevorrechtigte 19-jährige Overatherin auf ihrer Yamaha.

Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf 8.000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste anschließend abgeschleppt werden.(ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell