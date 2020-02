Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kühlwagen aufgebrochen

Hückelhoven (ots)

Am Dienstagabend (11. Februar), gegen 20.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine Gruppe von Jugendlichen, die einen Kühlwagen an der Straße Am Jugendheim aufbrachen. Als diese den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß mit mehreren Getränkekisten in unbekannte Richtung. Wer weitere Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden.

