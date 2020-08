Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Anhänger mit Holzspalter entwendet

Rhede (ots)

Einen Anhänger mit einem fest montierten Holzspalter haben Diebe in Rhede entwendet. Der Geschädigte hatte den silberfarbenen Hänger mit einem amtl. Kennzeichen aus dem Kreis Borken am Freitag, gegen 20.30 Uhr auf der Tenkingallee abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte er gegen 05.30 Uhr den Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell