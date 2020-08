Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Erst Dieselspur verursacht, dann Polizeibeamte beleidigt

Velen-Ramsdorf (ots)

Am Samstag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 20.00 Uhr über eine Dieselspur informiert, die sich vom Ortskern in Richtung Knüverdarp zog. Bei der Feuerwehr meldeten sich dann am Endpunkt der Spur zwei Frauen, die in dem Verursacherfahrzeug gesessen hatten. Diese äußerten, man habe etwas zu Essen geholt, und gingen dann in ihr Haus.

Die Polizeibeamten schellten an, um den Verursacher zu ermitteln und zu befragen. Die Ehefrau des Verursachers erwiderte, man könne ihren Mann doch nicht vom Essen wegholen, zumal man Gäste habe.

Nach wiederholter Aufforderung ging sie ins Haus, um ihren Mann zu holen. Der 55-Jährige erschien kurz darauf an der Haustür, trat sehr dicht vor die Beamten und schrie diese an. Er bezeichnete die Polizeibeamten als rassistisch, da seine dunkle Hautfarbe Grund für die Schikane sei. Nach Abschluss der Überprüfung und Personalienfeststellung beleidigte er die Beamten als "Nazis", was eine Strafanzeige zur Folge hatte.

Die Abstreuarbeiten und die Absperrung der ca. 5 km langen Dieselspur dauerten bis ca. Mitternacht an.

