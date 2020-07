Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer (16.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 47 Jahre alte Lenker eines Fahrrades, der am heutigen Freitagvormittag gegen 09.45 Uhr in der Weimarstraße auf Höhe der Wilhelmstraße mit seinem Fahrrad unachtsam zwischen zwei dort parkenden Pkw auf die Weimarstraße herausfuhr und hierbei vom Skoda einer 41-jächrigen Pkw-Lenkerin erfasst wurde. die 41-Jährige fuhr auf der Weimarstraße aus Richtung Stadtmitte in Richtung des Aesculap-Platzes.

Der Fahrradfahrer wurde auf die Motorhaube des Skoda aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Die dabei erlittene, leichte Knieverletzung erforderte keinen Einsatz eines Rettungsdienstes. Am Skoda der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

