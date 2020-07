Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer (16.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 16 Jahre alte Lenker einer KTM 125, der am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr die Möhringer Straße aus Richtung des Aesculap-Platzes in Richtung der Tunneleinfahrt in den Kreuzstraßentunnel fuhr und wegen einer auf Gelb umschaltenden Ampel sein Motorrad bis zum Stillstand abbremste.

Der hinter ihm in die gleiche Richtung fahrende, 30 Jahre alte Lenker einer Sattelzugmaschine erkannte dies zu spät und fuhr mit der Frontseite des Sattelzuges auf das bereits zum Stillstand gekommene Motorrad auf. Durch die Wuchte des Aufpralls wurde das Motorrad nach vorne weggeschleudert.

Der 16-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schmerzhafte Prellungen im Hüftbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das Klinikum gebracht.

Der an den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Kraftfahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

