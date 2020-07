Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau) Bußgeldverfahren nach Befahren eines Waldweges mit einer Moto-Cross-Maschine (28.06.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Der Polizeiposten Mühlheim an der Donau ermittelte den 32-jährigen Lenker einer KTM mit Wohnsitz in Mühlheim an der Donau, der am Sonntag, 28.06.2020, gegen 13.30 Uhr, den Lippachtalweg zwischen Mühlheim an der Donau und der Lippachmühle befahren hat. Gegen den Moto-Cross-Fahrer wird bei der zuständigen Bußgeldbehörde eine Bußgeldanzeige vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell