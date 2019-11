Polizei Braunschweig

POL-BS: 80-jähriger Fußgänger erleidet schwere Verletzungen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bienroder Weg 06.11.2019, 16.45 Uhr

Nachdem ein Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn stolperte, kam es zu einem Unfall mit einem langsam fahrenden Pkw. Der Mann wurde schwer verletzt.

In der Dämmerung am Donnerstagnachmittag überquerte ein 80-Jähriger die regennasse Fahrbahn des Bienroder Wegs in Höhe einer Querungshilfe für Fußgänger. Nachdem er den ersten Fahrstreifen bereits hinter sich gelassen hatte, geriet der Mann ins Stolpern und trat auf die zweite Fahrbahnhälfte.

Hier näherte sich der 87-jährige Fahrer eines VW Polo und kollidierte mit dem stürzenden Fußgänger. Dieser wurde vom Fahrzeug erfasst und schlug mit dem Oberkörper bzw. dem Kopf auf dem Fahrzeug auf.

Da der Senior erheblich verletzt wurde, versorgten ihn der Rettungsdienst und ein Notarzt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der Polo wurde im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe beschädigt.

Auf Grund der am Unfallort gesicherten Spuren, ist davon auszugehen, dass der Unfall für den Autofahrer nicht zu vermeiden gewesen ist.

