Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mountainbike geklaut; alkoholisiert zur Wache

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Kierspe Mountainbike geklaut Unbekannte Diebe klauten in der Nacht von Samstag zum Sonntag im Schumannweg das grün/schwarze Bulls "King Cobra Supreme" Mountainbike, welches mit einem Schloss angekettet war. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrades und dem Dieb nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Pech gehabt Am frühen Morgen erschien ein 57 jähriger Pkw Fahrer auf der Wache Meinerzhagen und wollte einen Wildunfall anzeigen. Er war kurz zuvor auf der L 306 von Marienheide in Fahrtrichtung Meinerzhagen unterwegs gewesen, als ihm in Höhe des Flugplatzes ein Reh vor seinen Mercedes sprang. Er erfasste das Tier und kam seiner Pflicht nach, diesen Wildunfall zur Anzeige zu bringen. Pech nur: Während der Unfallaufnahme vernahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Gummersbachers. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest verlief positiv. Nun erwartet ihn neben der Regulierung seines Unfallschadens noch eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

