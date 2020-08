Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruchversuch in Wohnhaus

Ahaus (ots)

Einbrecher haben am Montag versucht, in ein Wohnhaus in Ahaus einzubrechen. Hebelversuche an Türen und Fenstern scheiterten. Um in das Gebäude in der Bauerschaft Unterortwick zu gelangen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Aus bislang unbekannten Gründen stiegen die Unbekannten nicht in das Haus ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 12.30 bis 18.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

