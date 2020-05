Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger bei Rollerunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (12. Mai) gegen 22.15 Uhr auf der "Gierschlader Straße" in Frettermühle zwischen einem 17-jährigen Rollerfahrer und einem Lkw ereignet. Der Rollerfahrer befuhr die Straße in Fahrtrichtung Ostentrop. Er beabsichtigte, die Esloher Straße zu überqueren, um in die Josef-Anton-Henke-Straße einzufahren. Dabei fuhr der 17-Jährige mit seinem Roller beinahe ungebremst auf die Josef-Anton-Henke-Straße zu. Auf Höhe der Esloher Straße kollidierte er mit einem, von links kommenden LKW. Diesen hatte er nach eigenen Angaben nur aus dem Augenwinkel gesehen, konnte aber nicht mehr reagieren und bremsen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche. Dabei verletzte er sich leicht am Unterarm. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

