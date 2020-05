Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter stehlen Fernseher und entwenden Pkw

Kirchhundem (ots)

In der Zeit von Sonntag (3. Mai, 0 Uhr) bis Montag (11. Mai, 11 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der "Lehmkuhle" eingedrungen und entwendeten einen Fernseher sowie einen Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Küche. Im Anschluss öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen. Sie nahmen ein Fernsehgerät mit. Sie verließen das Haus, indem sie den Pkw nutzten, der in der Garage stand.

Ob weitere Wertsachen entwendet wurden, ist Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Es entstand zudem ein Sachschaden an dem Fenster.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Seat Mii mit Olper Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

