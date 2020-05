Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht- Stoßstange beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße 15, Dienstag, 05.05.2020, 14:00- 15:00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparkvorgang einen auf dem Garagenhof abgestellten weißen PKW Suzuki mit Northeimer Kennzeichen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Stoßfänger hinten links großflächig eingedrückt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Northeim (05551-70050) in Verbindung zu setzen.

