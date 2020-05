Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Geparktes Fahrzeug gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt derzeit in einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag 09:30 Uhr in der Rahmengasse, vor der dortigen Bankfiliale ereignet hat. Ein am Fahrbahnrand geparkter BMW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der rechten Seite im hinteren Bereich beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 entgegen.

