Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek/Nienborg - Kastenwagenfahrer flüchtet nach Unfall

Heek (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Klein-Lkw-Fahrer in Nienborg am Montag hinterlassen. Gegen 20.30 Uhr fuhr der Unbekannte rückwärts gegen eine Grundstücksmauer an der Advenastraße. Nachdem sich der Fahrer den Schaden angesehen hatte, flüchtete er. Der Unfallverursacher fuhr einen silberfarbenen Kastenwagen der Marke Volkswagen mit polnischen Kennzeichen. Den Fahrer beschrieben Zeugen wie folgt: Circa 160 cm groß, circa 40 - 50 Jahre alt, graue kurze Haare. Er trug eine Brille und war mit einer blauen Jeanshose und einem grauen T-Shirt bekleidet. Das Verkehrskommissariat in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell