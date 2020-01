Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Folgemeldung zu ots-Meldung vom 30.01.2020: PKW bei nächtlichem Einbruch entwendet Festnahme nach Homejacking - PKW zurück bei Eigentümer

Hattstedtermarsch (ots)

Am Donnerstagmittag (30.01.2020) konnten Polizisten aufgrund zweier Zeugenhinweise den in der Nacht zuvor in der Bredstedter Lindenstraße entwendeten VW Passat anhalten.

Die Anrufer meldeten der Einsatzleitstelle Standorte des Fahrzeugs und Beschreibungen der beiden Insassen, sodass die Streifenwagen den Wagen kurze Zeit später in der Hattstedtermarsch kontrollieren konnten.

Die beiden jungen Männer machten keine Angaben zum Sachverhalt, sind jedoch wegen ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung des entwendeten VW Passat konnte zudem Diebesgut aus dem Einbruch festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass beide Personen auch für den Einbruch in Joldelund in der Nacht vom 13.01. auf den 14.01.2020 verantwortlich sein dürften. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Die beiden 16- und 19-Jährigen wurden anschließend für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Kriminalpolizei nach Niebüll gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der entwendete PKW wurde zunächst sichergestellt und konnte inzwischen an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Malte Brammsen

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell