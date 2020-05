Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Senior missachtet Rotlicht 11.5.20

Oberndorf (ots)

Weil ein 85-jähriger Fahrer eines Toyota am Montagnachmittag das Rotlicht auf der alten B14 übersehen hatte, krachte er in das Heck eines Renault Twingo. Der Senior war in Richtung Altoberndorf unterwegs, als es an dem Abzweig zur Rottweiler Straße zu dem Fehler kam. Dort fuhr der 45 Jahre alte Twingo-Fahrer bei Grün gerade in die B14 ein, als der Toyota-Fahrer von hinten kam und nicht mehr bremsen konnte. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

