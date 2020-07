Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Unbekannter bestiehlt 84-Jährige - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine 84-Jährige bestohlen hat ein Unbekannter am 29.07.2020 in einem Altenpflegeheim in der Alten Bundesstraße in Gundelfingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand klopfte der Mann um kurz nach 17 Uhr an der Tür der Geschädigten und gab sich als Pflegedienstmitarbeiter aus. In der Folge entwendete der Täter die Geldbörse der 84-Jährigen aus der Wohnung. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 25-28 Jahre alt, circa 1,65 - 1,70 Meter groß, brünette, kurze Haare, rundes Gesicht, wulstige Lippen - trug weißes T-Shirt mit unbekanntem Brustaufdruck, kurze, schwarze Hose und weiße Sportschuhe

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unbekannten gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden unter Tel. 0761 503659-0 (tagsüber) oder rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4221 entgegengenommen.

