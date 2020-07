Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Waldkirch: Pkw ausgebrannt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen war eine Frau mit einem Neuwagen auf der B 294 bei Waldkirch unterwegs. Sie bemerkte, dass irgendetwas mit dem Auto nicht in Ordnung war und fuhr an der Anschlussstelle Waldkirch-Ost ab, bis sie den Wagen gerade noch auf einen Stellplatz an der "Brunnenwiese" abstellen konnte. Hier schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Aufmerksame Bauarbeiter, die sich in der Nähe befanden, versuchten die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen. Die verständigte Feuerwehr konnte dann den in Flammen stehenden Wagen komplett löschen. Dennoch entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

