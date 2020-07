Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee/Bruderhalde: Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Titisee/Hinterzarten - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Titisee und im angrenzenden Hinterzartener Ortsteil Bruderhalde zu diversen Sachbeschädigungen.

An einem in der Bruderhalde abgestellten Audi wurde mit einer Wodkaflasche eine Seitenscheibe eingeschlagen, hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. In derselben Nacht haben Unbekannte einen Eisverkaufswagen im Bereich Seestraße mit Farbe beschmiert, auch hier entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Bereits zuvor war eine Sachbeschädigung an einem Skoda angezeigt worden, an diesem wurde -ebenfalls in der Nacht vom 28. auf 29. Juli- mit zwei größeren Steinen die Karosserie beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Hinweise nimmt der Polizeiposten Hinterzarten (Tel. 07652/91770) entgegen.

RTN

