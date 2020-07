POL-FR: Feldberg-Altglashütten: Körperverletzung vor Bankfiliale

Polizeipräsidium Freiburg

Am 28.07.20, gegen 09.17 Uhr kam es vor einer Bankfiliale in der Windgfällstraße zur einer körperlichen Auseinandersetzung bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Auslöser für den Disput war die Tatsache, dass ein 58-jähriger Mann ein abgestelltes Fahrrad wegschieben wollte, um in sein Auto einzusteigen. Hierbei fiel das Rad versehentlich um. Als der ebenfalls 58-jährige Fahrradbesitzer dies sah, ging dieser auf den Autofahrer zu und schlug ihm unvermittelt zweimal ins Gesicht. Ein zur Hilfe eilender Bankangestellter wurde ebenfalls attackiert, so dass die beiden Geschädigten in die Bankfiliale flüchten mussten um auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren gegen den Fahrradbesitzer eingeleitet.

