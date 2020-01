Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Zetel - Verursacherin meldete den Unfall bei der Polizei, die das Unfall beschädigte Fahrzeug sucht - Fahrzeugführer bzw. Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Zetel (ots)

Am Mittwochmorgen, 22.01.2020, kam es gegen 07.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der BAB-Ausfahrt Zetel aus Richtung Wilhelmshaven kommend. Eine 58-Jährige aus Wilhelmshaven beabsichtigte mit ihrem PKW Volvo von der BAB auf die Blauhander Straße zu fahren. Hier fuhr sie auf einen vorausfahrenden PKW auf.

Anschließend fuhren beide Unfallbeteiligten in unterschiedliche Richtungen weiter, ohne, dass sich die Fahrzeugführer vorher verständigten bzw. ihre Personalien austauschen konnten. Die Unfallverursacherin zeigte den Unfall später bei der Polizei in Zetel an.

Vom vorausfahrenden Fahrzeug ist derzeit bekannt, dass es sich um ein orangefarbenes Fahrzeug, möglicherweise einen Transporter, handelte.

Der am Unfall beteiligte Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin, sowie Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

