Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vermisstensuche unter Beteiligung des Hubschraubers mit glücklichem Ausgang in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven und Sande (ots)

Am Dienstagabend, 21.01.2020, wird der Polizei in Wilhelmshaven gegen 20:00 Uhr mitgeteilt, dass eine Mutter ihren Sohn vermissen würde, der sich während eines gemeinsamen Aufenthaltes in der Stadt von ihr entfernt habe. Aufgrund der körperlich und geistig stark eingeschränkten Verfassung des 50-Jährigen veranlasste die Polizei eine sofortige Fahndung, bei der auch der Hubschrauber eingesetzt wurde.

Etwa anderthalb Stunden später wurde der vermisste Sohn im Bereich der Bahngleise in Sande wohlbehalten angetroffen und nach Hause (Sande) gebracht.

