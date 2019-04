Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Vorsicht! Geldabholer von falschen Polizeibeamten und falschen Enkeln aktuell unterwegs

Recklinghausen (ots)

Heute kam es wieder mehrfach zu Anrufen von falschen Polizeibeamten oder Enkeltrickbetrügern. Bislang sind mehrere Anrufe in Castrop-Rauxel und Gladbeck eingegangen. Die Masche ist wie immer: Angeblich ist die Polizei oder ein Verwandter am Telefon und will die Wertgegenstände oder Geld abholen. Die Angerufenen werden bedrängt, das Ersparte herauszugeben oder sogar von der Bank abzuholen, um es dann an die Betrüger abzugeben. In einem Fall waren die Betrüger sogar schon erfolgreich und haben Geld von einer Seniorin in Castrop-Rauxel erbeutet. Das bedeutet, dass die Geldabholer aktuell vor Ort unterwegs sind. Sie können auch noch in den umliegenden Städten aktiv werden. Seien Sie vorsichtig und geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihr Vermögen. Legen Sie auf, wenn angebliche Polizeibeamte oder Verwandte Sie nach Ihrem Hab und Gut ausfragen wollen. Legen Sie auf und wählen die 110! Sprechen Sie mit Ihren älteren Verwandten über die Masche und warnen Sie Ihre Mitmenschen. Melden Sie verdächtige Personen!

