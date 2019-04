Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck/Herten/Marl:

Werkzeuge aus Lieferwagen gestohlen: Aus mehreren Fahrzeugen sind in den letzten Tagen Werkzeuge gestohlen worden. In Gladbeck haben Unbekannte aus einem Kleintransporter einen Bohrhammer gestohlen. Der Transporter stand an der Holthausener Straße. In Herten brachen Täter die Tür eines Autos auf und nahmen einen Winkelschleifer, einen Akku-Schrauber und einen Werkzeugkoffer mit. Die Diebe schlugen in der Nacht zu Donnerstag zu. Aus einem Lkw an der Kinderheimstraße in Marl haben Unbekannte Messgeräte, einen Aktenkoffer, einen Laptop und ein Navigationsgerät mitgenommen, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten. Die Täter kamen in der Nacht zu Freitag. Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zu lassen!

Bottrop:

Unbekannte brachen eine Terrassentür einer Wohnung an der Gungstraße auf und durchsuchten die Zimmer am Donnerstagabend. Dann flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld.

Dorsten:

Am Hellweg haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag an mindestens zwei Lkw die Planen aufgeschnitten und versucht, an die Ladung zu gelangen. Sie haben aber nichts erbeutet.

Herten:

Von einer Baustelle an der Kaiserstraße haben Unbekannte in den letzten Tagen fast 80 m Stromkabel gestohlen. Der Diebstahl wurde am Donnerstag bemerkt.

Oer-Erkenschwick:

Aus zwei Baggern, die an der Verbandstraße standen, haben Unbekannte in der Nacht Nacht zu Freitag mehrere hundert Liter Diesel abgezapft.

Recklinghausen:

Einen Stemmhammer eines Baggers haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag von einer Baustelle an der Autobahn 43. Die Diebe fuhren noch den Bagger zur Seite, um besser an den zwei Tonnen schweren Hydraulikmeißel zu kommen.

