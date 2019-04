Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Eine leicht verletzte Person und 60.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag gegen 14:20 Uhr beabsichtigte eine 51-jährige Recklinghäuserin mit ihrem Citroen aus einer Einfahrt auf die Dortmunder Straße zu fahren. Dort übersah sie den Hyundai eines 36-jährigen Marlers und stieß mit diesem zusammen. Dabei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin (26 Jahre aus Marl) des 36 Jährigen leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die eingesetzten Kräfte abgestreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dortmunder Straße in beide Richtungen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.

