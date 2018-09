POL-HSK: Mountainbike-Fahrer gesucht

Meschede (ots) - Auf dem Hennerandweg kam es am Sonntag gegen 11.15 Uhr zu einem Sturz eines Mannes. Nach dem Sturz halfen dem Mann unter anderem eine dreiköpfige Familie und die beiden gesuchten Mountainbike-Fahrer. Wer kann Hinweise geben? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

