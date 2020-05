Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fahrerflucht - Unfallbeteiligte ließ sich zunächst nicht stoppen

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:30 Uhr ereignete sich im Berliner Ring ein Auffahrunfall, bei dem sich die Unfallbeteiligte durch Fahrerflucht vor dem Hinzurufen der Polizei entziehen wollte. Der Grund stellte sich später heraus. Vorausgegangen war, dass der 42-jährige BMW-Fahrer den Kreisverkehr der Siegfriedstraße in Richtung Berliner Ring verlassen wollte. Verkehrsbedingt musste er am Fußgängerüberweg anhalten. Die nachfolgende 25-jährige Wormserin konnte infolge zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr mit ihrem Nissan auf das Heck des vorausfahrend PKW auf. Hierbei entstand Sachschaden (ca. 5500 Euro). Als der 42-Jährige die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen wollte, reagierte die Unfallgegnerin aufgebracht, setzte sich in ihren PKW und startete die Zündung. Um ein Wegfahren zu verhindern, versuchte dieser durch die Fahrertür den Schlüssel abzuziehen. Dies gelang jedoch nicht und die Frau konnte losfahren. Der Mann hielt noch die Fahrertür fest, wodurch der Türgriff des flüchtenden PKW abriss. Schließlich folgte der BMW-Fahrer dem PKW und verständigte die Polizei. Im Worms-Horchheim stoppte die Frau schließlich ihr Fahrzeug, wo der vermeintliche Grund ihres Handelns bekannt wurde. Sie war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegenüber den eingesetzten Beamten machte sie Verletzungen an Hand und Gesicht geltend, die durch das Vorgehen des Unfallgegners entstanden seien.

