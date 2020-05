Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Wormserin bei Verkehrsunfall verletzt

Worms (ots)

Gestern, um 11:30 Uhr wurde eine 64-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Von-Steuben-Straße verletzt. Vom Bahnhof kommend wollte sie mit ihrem PKW nach links in die Carl-Schurz-Straße abbiegen. Der nachfolgende 80-jährige Autofahrer wollte die Vorausfahrende in diesem Moment überholen und prallte gegen die Fahrerseite. Hierbei wurde die Frau leicht an der Schulter verletzt. An den PKW entstand Sachschaden von ca. 3500 Euro.

