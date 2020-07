Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Zeugenaufruf nach Beleidigung

Freiburg (ots)

Am 28.07.2020 kam es gegen 11:45 Uhr in Gundelfingen im Bereich der Gewerbestraße zu folgenden Vorfall:

Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem weißen Mercedes SUV die Gewerbestraße in nördlicher Richtung. Vor ihr fuhr eine Fahrradfahrerin mittig auf der Straße, sodass sie zunächst nicht überholt werden konnte. Hierdurch wurden die SUV-Fahrerin und weitere Verkehrsteilnehmer behindert. Zwischen Klosterweg und Mühlenstraße hupte die SUV-Fahrerin und überholte dann die Radfahrerin. Diese zeigte ihr nun den ausgestreckten Mittelfinger.

Beim Parken an der Wohnanschrift in der Nähe tauchte dann plötzlich die Radfahrerin auf und versuchte das Fahrzeug zu öffnen, was aber nicht gelang, weil es automatisch verriegelt war. Daraufhin spuckte und trat die Fahrradfahrerin gegen das Fahrzeug und bewarf das Auto mit Steinen. Glücklicherweise entstand hierdurch kein Sachschaden.

Die Radfahrerin wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, Hochzopf. Sie trug ein weißes T-Shirt und führte ein weißes Fahrrad mit sich.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf Fahrradfahrerin geben?

Hinweise nimmt der Polizeiposten Gundelfingen unter der Telefonnummer 0761/503659-0, entgegen.

