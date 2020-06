Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Fußgänger bei Unfall verletzt; Verursacher flüchtet; Zeugen dringend gesucht

Sinsheim (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Burghäldeweg/Albert-Schweitzer-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der Verursacher setzte seine jedoch ohne anzuhalten fort.

Gegen 15 Uhr war der unbekannte Autofahrer mit seinem Fahrzeug im Burghäldeweg in Richtung Dührener Straße unterwegs, als er am Übergang zur Albert-Schweitzer-Straße die Vorfahrt eines 58-jährigen Renault-Fahrers missachtete, der von rechts, ebenfalls aus dem Burghäldeweg, nach rechts in die Albert-Schweitzer-Straße einfahren wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Renault-Fahrer nach rechts aus und kollidierte mit einem 77-jährigen Fußgänger, der sich auf dem Gehweg befand.

Der Mann zog sich noch nicht näher bekannte Verletzungen zu, die einen Transport in eine Klinik notwendig machten.

Informationen zu dem verursachenden Autofahrer und seinem Fahrzeug liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell