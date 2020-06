Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in ein Mehrparteienhaus in der Liegnitzer Straße wurden in der Nacht zum Mittwoch Uhren und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Tatzeit dürfte zwischen Dienstag, 22.30 Uhr und Mittwoch, 02.00 Uhr, liegen.

Personen, die im Bereich der Liegnitzer Straße, Ecke Königsberger Straße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

