POL-MR: Schlüsselbund gibt Rätsel auf - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain -

Bereits Oktober 2019 ist der abgebildete Schlüsselbund (Bild: siehe www.polizeipresse.de) in Kirchhain aufgefunden worden. Bislang konnte die Polizei den Eigentümer des Schlüsselbundes nicht ermittelt. Wem ist dieser Schlüsselbund mit drei Schlüsseln an einem schwarzen Schlüsselband mit dem Aufdruck "Novo Star" abhandengekommen? Wer kann Angaben zum Eigentümer oder zur Herkunft dieses Schlüsselbundes machen? Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

