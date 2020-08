Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schaden durch Einkaufswagen

Verursacherin flüchtet

Gronau (ots)

Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro ist am Dienstag auf einem Parkplatz an der Königstraße entstanden. Eine 63-Jährige war gegen 12.30 Uhr dabei, ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug zu laden. Ein kurzer unachtsamer Moment der Gronauerin genügte und der Einkaufswagen geriet ins Rollen. Erst ein Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes hielt den Wagen auf. Zeugen konnten Hinweise auf die Verursacherin geben. Gegenüber Polizeibeamten gab die Gronauerin an, dass sie keinen Schaden festgestellt habe.

Das Beladen des eigenen Autos mit den Einkäufen wird als Betrieb des Pkw gewertet. Entsteht hierbei ein Sachschaden, wie hier geschildert, oder Personenschaden, ist von einem Verkehrsunfall auszugehen. Es gelten die Pflichten aus dem Unfallfluchtparagrafen des Strafgesetzbuches (§ 142 StGB).

