Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Grabsteine beschädigt

Vreden (ots)

Unbekannte haben auf dem alten Friedhof in Vreden einen gerade erst restaurierten Grabstein beschädigt. In die Inschriftentafel des aufwendig gestalteten Grabmals schlugen die Täter ein circa 15 cm großes Loch. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. Die Tat trug sich in der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 15.35 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell