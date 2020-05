Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefelder Seniorenheim

Stade (ots)

Mindestens ein bisher unbekannter Einbrecher ist in der Zeit von Dienstag, 16:00 h bis Mittwoch, 06:50 h in Harsefeld im Ulmenweg nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Büroräume des dortigen DRK-Seniorenheims eingestiegen und hat diese anschließend nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ob und was dort erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Gesamtschaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

