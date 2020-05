Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen -Verkehrsunfallflucht

Esterwegen (ots)

Am vergangenen Sonntag gegen 16:15 Uhr kam es auf der B 401 in Esterwegen kurz vor der Abfahrt nach Hilkenbrook, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr ein dunkler Kombi die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der entgegenkommende Fahrer mit seinem PKW nach rechts ausgewichen. Bei dem Ausweichmanöver wurde ein Leitpfosten, sowie die Schutzplanke beschädigt. Der Fahrzeugführer des dunklem PKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

