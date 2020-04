Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte schlugen Schaufensterscheibe in Sande ein

Sande (ots)

In der Nacht zum Freitag, 17.04.2020, wurde an einem Geschäft an der Hauptstraße die Schaufensterscheibe mit einem Klinkerstein eingeschlagen. Möglicherweise haben Zeugen oder Anwohner den nicht unerheblichen Lärm wahrgenommen oder etwas gesehen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Sande unter der Rufnummer 04422/684 zu melden.

